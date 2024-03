Wie wird man Feel-Good-Manager?

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) bietet Kurse zum Feel-Good-Manager an, die in der Regel 100 Unterrichtsstunden umfassen. Das Institut für Managementberatung (IFM) bietet ein zertifiziertes Studium an, das 120 Arbeitstage dauert. Darüber hinaus gibt es viele private Anbieter von entsprechenden Kursen, Seminaren und Lehrgängen.

Als Arbeitgeber sollten Sie die Kurskosten ganz oder teilweise übernehmen. Viele Kurse können auch online belegt werden, um Zeit und Anfahrtskosten zu sparen.

Übrigens: Manche Anbieter bieten Kurse an, um „zertifizierte Fachkraft für Unternehmenskultur“ zu werden. Hierbei handelt es sich nur um einen anderen Begriff für die Stelle des Feel-Good-Managers.