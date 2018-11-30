Wie Sie Organisations- und Unternehmenskultur beschreiben

Ob diese Geschichte (so) stimmt oder nicht – sie vermittelt ein Bild von der (ehemaligen) Kultur des Unternehmens: patriarchalisch, kostenorientiert, streng, direkt.

Das Beispiel zeigt, dass es bei der Unternehmenskultur meist um Regeln geht, die alle einhalten (sollen).

Wie bei einem Spiel gibt es auch im Unternehmen Voraussetzungen und Verhaltensweisen, an die sich alle halten müssen, damit das Spiel oder eben das Unternehmen funktioniert. Oder wie bei der Sprache: Wer die Regeln der Grammatik beherrscht, gehört dazu; die anderen eher nicht.

Welche Regeln die Unternehmenskultur ausmachen, lässt sich meist nicht so einfach sagen. Erst wenn eine der Regeln gebrochen wird, wird allen bewusst: Das ist uns wichtig. Das ist unsere Kultur.