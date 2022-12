Automotive SPICE – Fokus auf eine Branche

In Deutschland hat sich in der Automobilindustrie inzwischen Automotive SPICE als Qualitätsstandard für das Projektmanagement etabliert. Hiermit gelingt die Bewertung der Leistungsfähigkeit der Entwicklungsprozesse von Steuergerätelieferanten in der Automobilindustrie. Zu diesem Zweck wurde Automotive SPICE ab 2001 durch die AUTOSIG entwickelt.

Zu dieser Vereinigung gehören die deutschen Automobilhersteller Audi, BMW, Daimler, Porsche und Volkswagen, sowie einige internationale Automobilhersteller, unter anderem Fiat, Ford, Jaguar, Land Rover und Volvo.