Strategie: Sprechen Sie Ihr Problem an

Legen Sie Ihre Position in einem klärenden Gespräch unter vier Augen offen. Sagen Sie, was Sie stört und welche Veränderung Sie sich wünschen – so konkret wie möglich. Drücken Sie auch Ihre Gefühle aus. Sagen Sie in Ich-Botschaften, was Sie bewegt, warum Sie das Verhalten des anderen stört und was das für Sie bedeutet. Wenn Sie aber das Gefühl haben, die Situation könne eskalieren, meiden Sie ein Gespräch oder beziehen Sie eine neutrale Person ein.