Vielen Unternehmen fällt es schwer, Kunden an sich zu binden und die Kundenloyalität aufrechtzuerhalten. In der digitalen Welt ist die Konkurrenz nur wenige Klicks entfernt. In Hinblick auf die Generation Y ist zu beachten: Diese Kundengruppe sondiert den Markt zunächst sehr genau, bevor sie eine endgültige Entscheidung trifft. Preise und Serviceleistungen werden genau verglichen, Bewertungen gelesen und Produktalternativen recherchiert.

Daher ist es besonders wichtig, eine starke und vor allem emotionale Bindung zur Generation Y aufzubauen, sodass ein Kunde aus dieser Kundengruppe nicht zur Konkurrenz abwandert.