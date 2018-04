Maklerprovision nur bei Suchauftrag

Das für die Vermittlung von Wohnraum-Mietverträgen insgesamt, also auch für möblierte Wohnungen, geltende Bestellerprinzip bedeutet konkret: Wer eine Mietwohnung sucht oder vermieten will, schuldet dem Makler im Falle eines Vertragsabschlusses nur dann eine Mittlerprovision (Maklercourtage), wenn er ihm einen Suchauftrag erteilt hat. Zwingend dafür ist eine Beauftragung per Brief, Fax oder E-Mail. Hält der Auftraggeber dies nicht ein, ist der Maklervertrag nichtig.



Wichtig ist außerdem eine weitere Vorschrift: Der Makler erhält nur dann eine Provision, wenn ihm ausschließlich wegen des Vermittlungsvertrags mit dem Wohnungssuchenden vom Vermieter oder einem anderen Berechtigten die Zusage vorliegt, die Wohnung anbieten zu können. Das bedeutet für die Vermittlung von Wohnraum-Mietverträgen das Ende des sogenannten „Doppelmakler“. Denn wenn der Makler „auch“ im Auftrag des Vermieters sucht, dann sucht er eben nicht ausschließlich wegen des Vermittlungsvertrags mit dem Wohnungssuchenden.

Die jetzt gültigen Vorschriften haben zur Folge, dass Wohnungssuchende und auch Wohnungseigentümer jeweils keine Vermittlungsprovision mehr schulden, wenn sie keinen eigenen, gezielten Auftrag an den Makler erteilt haben. Die Provision kann auch nicht auf den Mieter abgewälzt werden, wenn der Makler eine Wohnung vermittelt, die er – was bislang branchenüblich war – schon bei Erteilung des Suchauftrags des Mietsuchenden in seinem Bestand hatte, das heißt die ihm vor diesem Zeitpunkt bereits vom Vermieter an die Hand gegeben worden ist.