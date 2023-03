Wie Standort- und Marktanalysen zusammenhängen

Standort- und Marktanalyse, das heißt die fundierte Beschaffung und Aufbereitung von Informationen über Standorte und Immobilienmärkte, bedingen einander. Aufgrund der Eigenschaften von Immobilien wie spezifische Nutzeranforderungen, Langlebigkeit, Standortgebundenheit herrscht nicht nur eine sehr enge Bindung zwischen Markt und Standort, sondern jede Immobilie wird zu einem einmaligen Gut. Diese Heterogenität lässt sich in drei Bereiche unterteilen:

Immobilienart : Wohnen (Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser), Gewerbe (Büro-, Einzelhandelsimmobilien, Gastronomie sowie Produktions-, Industrie- und Logistikimmobilien) sowie Sondernutzungen (Verkehrs- und Infrastrukturimmobilien, Sozialimmobilien, Hotels, Microliving, Studierendenwohnungen),

: luxuriös bis einfach-zweckmäßig, Lage (geografischer Markt): Makro- und Mikroebene zur Beschreibung der Rahmenbedingungen des Umfelds (klassische Standortfaktoren).

Dies bedeutet, dass die Anforderungen in München an einen Technikkonzern andere sind als die eines E-Fulfillment-Centers in Thüringen. Diese enge gegenseitige Abhängigkeit zwischen Unternehmensart und Standort bedeuten zudem, dass sich die Standortanalyse entweder an den Anforderungen des ausgewählten Immobilienmarktes orientieren muss oder auf Basis der Standortanalyse ein passender Immobilienmarkt zu finden ist.

Damit ein Unternehmen schlussendlich zum Erfolg wird, sind zudem die Kapitalseite einzubeziehen und unter Beachtung der Rahmenbedingungen wettbewerbsfähige Konzepte zu entwickeln. So lassen sich verschiedene Szenarien identifizieren, auf die eine Standortanalyse abzielen kann:

Standort sucht Projektidee und Kapital

Projektidee sucht Standort und Kapital

Kapital sucht Projektidee und Standort

Die Entwicklung einer passenden Machbarkeitsstudie für Unternehmen basiert also gleichzeitig sowohl auf einer Markt- als auch einer Standortanalyse (Chancen und Risiken), die durch eine Potenzial- und Wettbewerbsanalyse (Stärken und Schwächen) einzuordnen und durch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung zu finalisieren ist.

Nur so kann ein passender Unternehmensstandort gefunden und durch eine Standortanalyse den Grundstein für den Unternehmenserfolg gelegt werden.