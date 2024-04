Die Verantwortlichen bekommen auf dieser Basis ein feines Gefühl für Chancen und Risiken, können rechtzeitig Anpassungen vornehmen, mit Bedacht Weichen stellen und müssen seltener auf unerwartete Ereignisse reagieren. Stehen Entscheidungen an, können sie auf „Vorgedachtes“ zurückgreifen sowie rasch und umsichtig handeln.

Zudem gewinnen sie ein klareres Bild von den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden von morgen und finden zu neuen Geschäftsideen in attraktiven Zukunftsmärkten. Das kraftvolle Bild einer brillanten Zukunft zieht auch die besten Talente wie magisch an. Diese sind engagierter und produktiver in ihrem Job, weil sie sich mit dem Zukunftszielbild des Unternehmens identifizieren.

Um all dies in Gang zu bringen, empfehle ich folgendes 10-Schritte-Programm: