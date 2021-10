Strategisches Innovationsmanagement

Hinweis: Diese umfangreiche PowerPoint-Vorlage nimmt das Wissen vieler Innovationsmodelle auf, vor allem aber ist es aus den praktischen Erfahrungen bei Innovationsarbeiten in KMU gespeist. Sie können, wenn Sie in den Überlegungen zu Ihrem neuen Projekt sind, den Foliensatz an den Anfang Ihrer Dokumentation stellen und dann Folie für Folie aufrufen. Es ist ein ganzheitliches Innovationsmanagement; aber nichts zwingt Sie, vorn anzufangen und alles Schritt für Schritt abzuarbeiten. Konzentrieren Sie sich auf jene Stellen, die Ihnen Schwierigkeiten bereiteten. Überfliegen Sie die Arbeitsschritte mit ihren kurzen Erläuterungen und greifen Sie sich passenden Arbeitsvorlagen heraus, um Ihr Innovationsprojekt professioneller zu gestalten. Fast 50 solcher Arbeitshilfen sind in der Vorlage beschrieben.