Welche harten und weichen Faktoren gibt es?

Bei der Beurteilung der individuellen Performance geht es nicht nur um harte Faktoren und konkrete Arbeitsergebnisse, die sich relativ leicht messen lassen. Es geht auch um weiche Faktoren, die sich schlecht objektiv messen lassen. Das sind zum Beispiel Verhaltensweisen wie Kunden- und Ergebnisorientierung, Kooperations- und Lernfähigkeit. Bei Führungskräften kommt noch die Führungsleistung hinzu.

Bei weichen Faktoren setzt das „kommunikative Dilemma” ein, nämlich dass der Inhalt der Beurteilung von Sender und Empfänger jeweils unterschiedlich verstanden wird. Auch Beurteilungsfehler sind bei weichen Faktoren häufiger. So fließt zum Beispiel der letzte Eindruck in die Beurteilung besonders stark ein und Menschen, die dem Beurteilenden ähnlich sind, werden besonders positiv beurteilt. Alle Versuche der Objektivierung von Verhaltensbeurteilung geraten so an Grenzen – was nicht heißt, dass sie nicht eingesetzt werden sollten.