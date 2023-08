Was muss im Arbeitszeugnisses stehen?

In der Praxis schreiben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in vielen Fällen den Entwurf ihres Arbeitszeugnisses selbst. Der Arbeitgeber ist daran aber nicht gebunden. Die Mitarbeitenden haben also keinen Rechtsanspruch auf einen bestimmten Zeugnisinhalt sowie auf Wunschformulierungen, wie etwa Dankesklauseln oder Klauseln des Bedauerns.

Allerdings gilt: Ist der beschreibende oder bewertende Teil des Arbeitszeugnisses inhaltlich falsch, haben Betroffene einen Anspruch auf Berichtigung.

Was ein Arbeitszeugnis enthalten muss

Leistungen

Positive und negative Leistungen und Eigenschaften des Arbeitnehmers müssen Arbeitgeber besonders hervorheben oder vernachlässigen. Das liegt im alleinigen Ermessen des Arbeitgebers.

Wünsche des Mitarbeiters

Bestimmte Angaben müssen auf Wunsch des Arbeitnehmers im Arbeitszeugnis erwähnt werden. Beispiele: Grund und Art der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, eine mögliche Mitgliedschaft im Betriebsrat oder gewerkschaftliche Betätigungen.

Was ein Arbeitszeugnis nicht enthalten darf

Einmalige Vorfälle

Einmalige Vorfälle oder Umstände, die nicht charakteristisch für das Gesamtverhalten des Mitarbeiters sind, dürfen im Arbeitszeugnis nicht aufgeführt werden.

Unwahrheiten

Für bewusste Äußerungen von Unwahrheiten im Arbeitszeugnis kann sich der bisherige Arbeitgeber gegenüber dem zukünftigen Arbeitgeber des Mitarbeiters schadensersatzpflichtig machen. Beispiel: Ein Mitarbeiter wird im Arbeitszeugnis als ehrlich beschrieben. Der wahre Kündigungsgrund war jedoch ein wiederholter Diebstahl.

Angaben zum Gesundheitszustand

Angaben zum Gesundheitszustand oder Aussagen über außerdienstliches Verhalten des Mitarbeiters dürfen im Arbeitszeugnis nicht auftauchen.