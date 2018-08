Teilzielgruppen unterschiedlich adressieren

Zielgruppen werden oft nicht mit den richtigen Begriffen beschrieben. Bei „Frauen ab 50“ etwa handelt es sich um ein einfach adressierbares Kriterium. Für den Anbieter eines Wellness-Produkts ist die Zielgruppe damit aber unzureichend beschrieben. Hinter dem Interesse an dem Wellness-Produkt können ganz unterschiedliche Motive stehen: Gesundheit, Schönheit, Genuss oder auch soziale Zugehörigkeit. Damit ergeben sich völlig unterschiedliche Teilzielgruppen, die sich durch die Bedürfnisse bestimmen und unterschiedlich adressiert werden müssen. Unternehmen müssen sich also auf eine dieser Teilzielgruppen festlegen.

Wer nun weiß, wie seine Zielgruppen beschaffen sein müssen, steht in der Folge vor einem konzeptionellen Problem. Hintergrund: Die EKS geht von einer Schrittfolge aus. Nach der Bestimmung der Zielgruppe geht es darum, ihr brennendstes Problem zu bestimmen. Wer aber die Zielgruppe bestimmt hat, kennt diese Probleme ja noch gar nicht, denn die Identifikation dieser brennendsten Probleme, Bedürfnisse und Wünsche passiert erst in der darauf folgenden Phase. Zuvor braucht es eine kleine Zielgruppe, mithin muss diese Phase erst abgeschlossen werden.

Hier sind Unternehmen in einem Zirkelschluss gefangen, der in der Praxis fast immer dazu führt, dass die Bestimmung der Zielgruppe und des brennendsten Problems nicht in zwei nacheinander folgenden Schritten geschieht, sondern durch mehrfaches Hin- und Herwechseln. Zuerst wird grob eine Zielgruppe und ihr brennendstes Problem bestimmt, diese dann reduziert auf diejenige mit diesem Problem. Danach wird die Zielgruppe nochmals analysiert und verkleinert. Drei bis sechs solcher Iterationsschritte sind in der Praxis durchaus üblich.