Unangenehme Publikumsfragen sammeln

Ist die Präsentation vorbei, können Sie die unangenehmen Fragen sammeln. Der Vorteil: Sie können in der Reihenfolge antworten, in der es Ihnen am leichtesten fällt. Dies gibt Ihnen zusätzlich Sicherheit.

Denken Sie immer daran: Sie können nicht alles wissen, weshalb Sie Wissenslücken ruhig zugeben dürfen. Sichern Sie zu, dass Sie sich informieren und die offene Frage so schnell wie möglich beantworten werden. Versuchen Sie allerdings nicht, sich herauszureden!