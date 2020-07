Gründe der Bewertung auswerten

Wie schon betont, ist der Net Promoter Score an sich nur eine Hilfskennzahl. Denn am Ende geht es nicht um Ziffern, sondern um glückliche Kunden. So ermöglicht erst die Zusatzfrage, „Was ist der Hauptgrund für die Bewertung, die Sie gerade abgegeben haben?“, den Einstieg in einen fundierten Dialog. Sie kann sofort oder im Zuge eines weiteren Anrufs gestellt werden. Die passiv Zufriedenen kann man nach ihren Vorschlägen fragen, was man tun kann, damit sie höhere Werte geben. Die Promotoren kann man fragen, mit welchen Worten sie die Firmenangebote empfehlen. Mehr als ein oder zwei weitere Fragen sollten es jedoch nicht sein, weil dies die Antwortbereitschaft senkt.

Bei einer sehr schlechten Bewertung sollten Kunden unverzüglich kontaktiert werden, um nach den Hintergründen dafür zu fragen. Gleiches gilt bei einer sehr hohen Punktzahl, denn auch in diesem Fall lässt sich viel lernen. Zudem gilt: Auch Führungskräfte sollten solche Gespräche führen, denn bereits wenige knallharte Kundenkommentare können oft mehr bewirken als jeder mit Balkendiagrammen angereicherte Berichtsband.