Warum Digitalisierung häufig scheitert

Viele Digitalisierungsprojekte beginnen mit guten Absichten, aber ohne klare Zieldefinition. Neue Tools werden angeschafft, weil sie „modern“ wirken oder Zeit sparen sollen. Aber vorher wird nicht überprüft, ob sie zu den bestehenden Abläufen passen.

Die typischen Folgen: doppelte Dateneingaben, Medienbrüche und ein hoher Schulungsaufwand.

Ein weiteres Problem liegt im fehlenden Change-Management. Mitarbeitende werden oft zu spät eingebunden, verstehen die Logik der Systeme nicht und entwickeln Abwehrhaltungen.

Digitalisierung wird dann als zusätzliche Belastung wahrgenommen, nicht als Erleichterung.