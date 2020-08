Worin besteht der Unterschied zwischen Pull-Prinzip und Push-Prinzip?

Das Pull-Prinzip als Methode aus dem Lean-Management bedeutet wörtlich übersetzt: Zug- oder Hol-Prinzip. Im Gegensatz zum Push-Prinzip drückt ein Hersteller keine Waren auf den Markt, sondern fertigt erst, wenn der Kunde das Signal gibt; zum Beispiel in Form einer Bestellung oder eines Auftrags. Das Pull-Prinzip zieht sich vom Endverbraucher oder Endkunden durch die gesamte Herstellungs- und Lieferkette der herstellenden Unternehmen. Diese Lean-Methode vereint Effizienz und kundenorientiertes Arbeiten.

Mit dem Push-Prinzip werden Aktivitäten wie die Herstellung eines Produkts nicht explizit an der Nachfrage und dem Bedarf eines Kunden ausgerichtet. Vielmehr sammeln die Strategen vorher Informationen über die aktuelle Lage und den voraussichtlichen Bedarf. Dann wird das Produkt ohne konkreten Kundenauftrag produziert und mittels einer geeigneten Preisstrategie am Markt platziert. Mit verschiedenen Marketingstrategien wird dann aktiv versucht, alle hergestellten Produkte bestmöglich an die Händler oder Verbraucher zu verkaufen.

Auch in Bezug auf die Produktion gibt es deutliche Unterschiede: Während beim Pull-Prinzip erst dann produziert wird, wenn es eine Nachfrage oder einen Auftrag dafür gibt, arbeitet das Push-Prinzip mit festen Zeitpunkten und Mengen, die produziert werden. Abnehmer erhalten beim Push-Prinzip eine bestimmte Menge des Produkts zu einer bestimmten Zeit, welche sie auf den Markt „drücken“ müssen. Eine Abstimmung mit Lieferanten erfolgt kaum. Die Produktion erfolgt nach dem Produktionsplan. Dort sind die Produktionszeiten und die Produktionsmengen von vornherein festgelegt.

Beim Pull-Prinzip erfolgt die Bestellung, wenn die Ware benötigt wird, das heißt, wenn der Markt zieht. Daher ist hier oft eine Just-in-time-Lieferung wichtig, um die Produktionsdauer kurz zu halten. Der Schwerpunkt des Pull-Prinzips liegt in der reibungslosen Lieferkette ohne große Lagerbestände der verschiedenen Fertigungsstufen. Damit werden Lagerplatz und Kosten gespart.