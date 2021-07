Aufgaben und Beispiele für Supply-Chain-Management

Kooperationsstrategien und Supply-Chain-Projekte

Mit den Erfolgsfaktoren für Ihr Lieferantenmanagement und mit der Analyse und Bewertung der bisherigen Zusammenarbeit werden Schwachstellen und Potenziale für das Supply-Chain-Management sichtbar.

Im nächsten Schritt analysieren und bewerten Sie in vergleichbarer Weise Ihre Beziehungen zu Abnehmern: Kunden, Handel, Dienstleistern, Vertriebspartner oder Verbrauchern. Prüfen Sie auch hier die Zusammenarbeit und die Logistikleistungen. Sie können dazu die Excel-Vorlagen zum Lieferantenmanagement leicht auf die Abnehmerseite anpassen und nutzen.

Fassen Sie Ihre Erkenntnisse dann in der folgenden Excel-Tabelle und Matrix zusammen. Halten Sie fest, welche Handlungsfelder und Aufgaben Sie sehen und welche Themen Sie in speziellen Supply-Chain-Projekten bearbeiten wollen. In der Matrix verorten Sie diese in Bezug auf die jeweiligen Schwerpunkte: