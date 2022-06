1. Produktbeschreibungen und Bedienungsanleitungen

Vor allem im B2B-Bereich können die verkauften Produkte mitunter sehr komplex sein. Hier leisten erklärende Videos und die Videokommunikation einen großen Beitrag dazu, Nutzen und Anwendung des Neuerwerbs eindeutig zu vermitteln.

Statt langatmige oder komplizierte Erklärungen lesen zu müssen, sieht sich die Kundin oder der Kunde ein Video-Tutorial an – was oft viel schneller geht. Und wenn die Verbraucherin oder der Verbraucher den Artikel schließlich bekommt, ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung per Video hilfreich, um das Produkt schnell in Betrieb nehmen zu können.