Zunächst ist es für Sie als Unternehmer wichtig zu wissen, welche Zielgruppe Sie mit Ihren Produkten oder Dienstleistungen ansprechen möchten. Ich möchte Ihnen daher zeigen, wie Sie feststellen können, wer Ihre Kunden sind beziehungsweise werden sollen. Ein besonders hilfreiches Tool in der Marktforschung dafür ist die Zielgruppenanalyse. Je mehr Daten Sie über die Menschen, die Sie ansprechen möchten, haben, umso besser lässt sich Ihre Website und die gesamte Unternehmenspräsentation darauf aufbauen und umso höher ist auch der Mehrwert, den diese dann wiederum den Konsumenten bieten.

Aber Step by Step. Lassen Sie mich zunächst erklären, was genau man unter einer Zielgruppenanalyse versteht, wie man dabei vorgeht und welche relevanten Informationen sich daraus gewinnen lassen. Und last but not least, wie Sie diese gewonnenen Erkenntnisse für sich nutzen können. Sie werden sehen: Mit dem richtigen Wissen rund um Ihre Zielgruppe lassen sich Ihre Website und der entsprechende Content viel einfacher und zielführender aufbauen.