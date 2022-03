Explorative Statistik und Datenanalyse

Häufigkeiten ermitteln

Nach einem Klick auf OK bleibt jeder Eintrag aus der Spalte genau einmal übrig. Mit dieser kurzen Liste können Sie sich nun die Verteilung über die Beschäftigungsarten ansehen. Dazu verwenden Sie in Excel die Funktion ZÄHLENWENN(). Sie zählt, wie oft ein Parameter in einem bestimmten Bereich vorkommt.

Für eine übersichtliche Darstellung können Sie die Werte noch absteigend sortieren und dann in einem Balkendiagramm anzeigen lassen. Das Ergebnis sehen Sie in Abbildung 13. Im Beispiel des Datensatzes aus dem Marketing können Sie erkennen, wie häufig mit einer Person telefoniert wurde, die als Beamter beschäftigt ist (Zeile 10 in Abbildung 13). Die Excel-Formel in der Zelle B10 würde lauten:

=ZÄHLENWENN(Datensatz!B2:B45212;A10)

Der Bereich Datensatz!B2:B45212 bezieht sich auf die Tabelle, in der die originären Daten enthalten sind (siehe Abbildung 11).

Außerdem sind in Abbildung 13 die jeweiligen Häufigkeiten für die Beschäftigungsart als Prozent-Anteil an allen Kontakten berechnet (Spalte C).