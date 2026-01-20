Abweichungen in Power Pivot berechnen und mit ChatGPT optimieren

Der passende Prompt (Beispiel)

Der entscheidende Schritt ist, Abweichungen nicht nur zu berechnen, sondern konzeptionell zu betrachten. Ein sinnvoller Prompt dazu wäre zum Beispiel:

„Ich habe in Power Pivot ein Abweichungsmodell (Ist vs. Plan). Bitte analysiere die Logik der Abweichungsberechnung und schlage mir ein saubereres, konsistenteres Modell vor:

– fachlich nachvollziehbar

– korrekt im Filterkontext

– gut erweiterbar

– geeignet für Management-Reports.

Erkläre mir bitte das Prinzip des optimierten Modells.“

Der Prompt zielt bewusst auf die Struktur und nicht auf einzelne DAX-Formeln. Es geht um die Modelllogik und nicht um die Rechentechnik.