Abweichungen in Power Pivot berechnen und mit ChatGPT optimieren

Excel mit ChatGPTAbweichungen in Power Pivot berechnen und mit ChatGPT optimieren

Soll-Ist-Abweichungen oder Veränderungen zum Vorjahr gehören zu jeder Datenanalyse mit Power Pivot. So hilft ChatGPT, Abweichungen zu berechnen, sodass die Ergebnisse verständlich und interpretierbar sind.

Das Problem: Kennzahlenvergleich und Abweichungen verstehen

Abweichungsanalysen gehören zu den häufigsten Einsatzszenarien von Power Pivot. Beispiele sind

  • Ist vs. Plan
  • aktuelles Jahr vs. Vorjahr
  • Budget vs. Forecast
  • absolute und prozentuale Abweichung oder Veränderungen

In der Praxis entstehen solche Berechnungen oft nebenbei: ein Measure für Istwerte, ein weiteres für Planwerte, dann ein Measure, das die Differenz berechnet, und schließlich noch ein Measure für die Prozentabweichung.

Das funktioniert – aber häufig zeigen sich Probleme:

  • Abweichungen sind schwer nachvollziehbar
  • Prozentwerte sind im Gesamtergebnis irritierend
  • Logik ist über mehrere Measures verteilt
  • Erweiterungen wie Szenarien werden kompliziert
  • Diskussionen entstehen, was die Abweichung eigentlich aussagt

Das eigentliche Problem ist selten die Formel – sondern das Abweichungsmodell als Ganzes.

Der passende Prompt (Beispiel)

Der entscheidende Schritt ist, Abweichungen nicht nur zu berechnen, sondern konzeptionell zu betrachten. Ein sinnvoller Prompt dazu wäre zum Beispiel:

„Ich habe in Power Pivot ein Abweichungsmodell (Ist vs. Plan). Bitte analysiere die Logik der Abweichungsberechnung und schlage mir ein saubereres, konsistenteres Modell vor:
– fachlich nachvollziehbar
– korrekt im Filterkontext
– gut erweiterbar
– geeignet für Management-Reports.
Erkläre mir bitte das Prinzip des optimierten Modells.“

Der Prompt zielt bewusst auf die Struktur und nicht auf einzelne DAX-Formeln. Es geht um die Modelllogik und nicht um die Rechentechnik.

Wie übergibt man das Abweichungsmodell an ChatGPT?

Für die Optimierung eines Abweichungsmodells benötigt ChatGPT:

Die relevanten Measures (beispielsweise)

  • Ist
  • Plan
  • Abweichung
  • Abweichung in %

Eine kurze fachliche Beschreibung

„Plan ist Jahresbudget“

„Ist sind gebuchte Umsätze“

Hinweise auf Auffälligkeiten

„Prozentabweichung wirkt im Gesamtergebnis falsch“

„Abweichungen sind schwer erklärbar“

Nicht notwendig ist eine komplette Excel-Datei oder jede einzelne Berechnungsvariante. Entscheidend ist das Verständnis der fachlichen Zielsetzung.

Was ChatGPT daraufhin leistet

ChatGPT betrachtet Abweichungen nicht als einzelne Rechnungen, sondern als Modellbestandteil. Typische Ergebnisse sind:

  • eine klare Trennung von Basiskennzahlen wie Ist und Plan
  • darauf aufbauende abgeleitete Measures mit absoluten und relativen Abweichungen
  • eine fachliche Einordnung: Was sagt diese Abweichung wirklich aus? Für welche Ebene ist sie geeignet? Wie sollte sie interpretiert werden?
  • Hinweise auf typische Schwachstellen wie beispielsweise: Prozentabweichungen im Gesamtergebnis, falsche Aggregation von Prozentwerten, Vermischung von Rechen- und Darstellungsebene

Dabei schreibt ChatGPT die Formeln nicht einfach um und Zahlen werden auch nicht passend gemacht. Der Fokus liegt auf Klarheit, Konsistenz und Erklärbarkeit.

Worauf man beim Prompt achten sollte

Gerade bei Abweichungen ist Präzision wichtig:

  • Meinen Sie absolute oder relative Abweichung?
  • Soll die Abweichung additiv wirken, erklärend wirken oder vergleichend wirken?
  • Für wen ist die Kennzahl gedacht: Controlling, Management, operative Bereiche?

Hilfreiche Ergänzungen im Prompt sind zum Beispiel:

„Bitte erkläre, wie die Abweichung interpretiert werden sollte.“

„Bitte bewerte die Eignung der Kennzahl für die Gesamtergebnisse.“

„Welche Abweichung ist fachlich sinnvoller – absolut oder relativ?“

So lenken Sie ChatGPT weg von Technik hin zu fachlicher Aussagekraft.

Wie man das Ergebnis sinnvoll nutzt

Ein optimiertes Abweichungsmodell bringt mehrere Vorteile:

  • Kennzahlen werden verständlicher
  • Reports werden konsistenter
  • Diskussionen über „richtige Zahlen“ nehmen ab
  • Erweiterungen wie Forecast oder Szenarien werden einfacher
  • Modelle werden robuster gegenüber Filteränderungen

In der Praxis wird ChatGPT hier genutzt als:

  • Sparringspartner bei der Modellkonzeption
  • Review-Werkzeug für bestehende Abweichungslogiken
  • Unterstützung bei der Vereinheitlichung von Reports
  • Hilfe bei der Erklärung von Kennzahlen gegenüber Fachbereichen

Bewährte Prompts für die Praxis

Abweichungslogik hinterfragen

„Bitte erkläre mir, welche fachliche Aussage meine Abweichungskennzahl eigentlich trifft.“

Modell statt Formel bewerten

„Ist mein Abweichungsmodell fachlich sauber aufgebaut oder nur rechnerisch korrekt?“

Absolute vs. relative Abweichung

„Wann ist eine absolute Abweichung sinnvoller als eine prozentuale – und umgekehrt?“

Gesamtergebnis analysieren

„Warum ist eine Prozentabweichung im Gesamtergebnis oft problematisch?“

Didaktischer Prompt

„Bitte erkläre mir Abweichungsmodelle so, dass ich sie einem Manager verständlich erläutern könnte.“

Einordnung und Fazit

Abweichungsanalysen sind kein Rechenthema, sondern ein Aussagethema. Viele Probleme entstehen nicht, weil falsch gerechnet wird, sondern weil nicht klar ist, was eine Abweichung aussagen soll. ChatGPT hilft in dieser Form beim Gestalten sinnvoller Abweichungsmodelle.

Sie können also mit ChatGPT:

  • Abweichungsmodelle reflektieren
  • fachliche Logik schärfen
  • Berechnungen erklärbarer machen

Gerade in Power Pivot entscheidet nicht die Formel über den Wert einer Kennzahl, sondern ihre Interpretierbarkeit. Mit ChatGPT wird aus einer reinen Differenzrechnung ein sauber strukturiertes, fachlich belastbares Abweichungsmodell.

Excel mit ChatGPT
  1. 1
    Wie ChatGPT bei der Arbeit mit Excel helfen kann
  2. 2
    Den letzten Wert in einer Excel-Liste finden
  3. 3
    Komplexe Excel-Formeln verstehen und erklären
  4. 4
    Fehler finden und beheben
  5. 5
    Komplexe Excel-Formeln modernisieren
  6. 6
    Daten bereinigen und transformieren
  7. 7
    Wie ChatGPT aus Ihren Angaben die passende Excel-Formel erstellt
  8. 8
    Power-Query-Abfragen mit ChatGPT schreiben lassen
  9. 9
    Power Query – Abfragen mit ChatGPT umbauen und vereinfachen
  10. 10
    Datenbereinigung in Power Query mit ChatGPT
  11. 11
    Mit ChatGPT Parameter und dynamische Logik für Power Query entwickeln
  12. 12
    Fehler in Power Query analysieren und verstehen mit ChatGPT
  13. 13
    DAX-Measures mit ChatGPT entwickeln
  14. 14
    Logik eines Power-Pivot-Datenmodells verstehen und erklären
  15. 15
    Filterkontexte in Power Pivot analysieren und verstehen
  16. 16
    Alternative Berechnungen für Power Pivot mit ChatGPT entwickeln
  17. 17
    Abweichungen in Power Pivot berechnen und mit ChatGPT optimieren
  18. 18
    Performanceprobleme bei Power Pivot mit ChatGPT erkennen und lösen
