Alternative Berechnungen für Power Pivot mit ChatGPT entwickeln

Der passende Prompt (Beispiel)

Der entscheidende Schritt ist, nicht nach einer Reparatur, sondern nach Alternativen zu fragen. Ein sinnvoller Prompt wäre zum Beispiel:

„Ich habe in Power Pivot ein bestehendes Measure, das fachlich korrekt ist. Bitte schlage mir alternative Berechnungsansätze vor:

– einfacher

– besser lesbar

– robuster im Filterkontext

– oder konzeptionell sauberer.

Erkläre mir kurz die Unterschiede der Ansätze.“

Dieser Prompt macht klar: Es geht nicht um „richtig oder falsch“, sondern um Qualität, Verständlichkeit und Konzept.