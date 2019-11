Anforderungen und Erwartungen an den Berater festlegen

Was man von einem guten Berater erwarten kann

Damit sind die Leistungen angesprochen, die Sie von einem (guten) Unternehmensberater erwarten können:

: Der Berater ist in einer Branche mit Problemen und Lösungen befasst, die sich in vielen Firmen ähneln, und er verfügt über Meta-Wissen zum fraglichen Problem. Übergreifende Sicht : Der Berater ist nicht durch Betriebsblindheit geprägt, sondern hat in unterschiedlichsten Unternehmen Erfahrungen gesammelt.

: Der Berater kann mit frischer Sicht und neuen oder ungewöhnlichen Anregungen jenseits des Betriebsüblichen kreative Ansätze fördern. Dafür ist er mit Kreativinstrumenten ausgestattet. Vermittlungsfähigkeit: Auch die fachlichsten Aufgaben- oder Problemstellungen haben eine menschliche Dimension, sodass oft Mediation zur Lösung hinzugezogen werden muss. Damit können unterschiedliche Befindlichkeiten im Unternehmen ausgeglichen werden.

Obgleich Berater, insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen, mitunter diskreditiert sind, weil sie angeblich „nur quatschen, aber nichts entscheiden müssen und auch keine Verantwortung tragen“, müssen gute Berater über eine spezielle Qualifikation verfügen. Expertise, also verfügbares Wissen, und Kompetenz, also die Fähigkeit zur Bearbeitung bisher unbekannter Problemstellungen, müssen in einem ausgewogenen Verhältnis existieren. Was müssen Sie also bei einem guten Unternehmensberater an Qualifikation voraussetzen?