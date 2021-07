Vorbereitung und Einstieg in die Wertanalyse

Expertise und Schulungen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Wertanalyse-Team mitwirken, sollten Expertise, Qualifikationen und Erfahrungen mit diesen Methoden und Werkzeugen haben. Je nach Rolle und Aufgabe im Wertanalyse-Team kann es dabei unterschiedliche Schwerpunkte geben. Grundsätzlich muss aber jedes Teammitglied bereit sein, die Denkweise und die Fachkenntnis der anderen Mitglieder anzuerkennen und zu verstehen.

Wenn die Expertise, das Know-how und die Erfahrungen nicht vorliegen, ist Schulung notwendig. Dafür gibt es am Markt eine Vielzahl von Anbietern. Auch innerhalb des Unternehmens kann ein Erfahrungs- und Wissensaustausch nach dem Prinzip Learning on the Job oder in Form eines Action Learnings organisiert werden. Unterschätzen Sie nicht die Bedeutung solcher Schulungen. Gerade weil die Wertanalyse-Systematik so entscheidend ist, braucht es zwingend die notwendige Methoden-Kenntnis.