Zielkosten auf Produktkomponenten aufspalten – mit Beispiel

8. Zielkostenindex berechnen

Der Zielkostenindex soll zeigen, welche Produktkomponenten zu teuer sind und wo Kosteneinsparungen ansetzen sollten, um die Zielkosten zu erreichen. Maßgeblich dafür sind der Gesamtnutzenwert der Produktkomponente sowie die Target Costs des Gesamtprodukts (siehe Schritt 7). Der Zielkostenindex wird berechnet in der Form:

Zielkostenindex =

Zielkosten (Target Costs) der Produktkomponente

/ Standardkosten (Drifting Costs) der Produktkomponente

Wenn die Zielkosten und damit der Gesamtnutzen der Produktkomponente genau ihren bisherigen Kosten entsprechen, dann wäre diese Komponente bereits ideal im Sinne von Kundennutzen und Kosten der Komponente. Der Zielkostenindex beträgt in diesem Fall 1. Das ist in der Praxis aber selten der Fall.

Beispiel: In Schritt 4 wurden Gesamtkosten des Fahrrads in Höhe von 1.000 EUR ermittelt und der bisherige Kostenanteil für die Schaltung des Fahrrads beträgt 25 Prozent. Der Anteil der Schaltung am Gesamtnutzen für das Fahrrad beträgt aufgrund von Kundenanalysen 15 Prozent. Die Target Costs für das Gesamtprodukt dürfen maximal 800 EUR betragen. Demnach beträgt der Zielkostenindex für die Schaltung: (15 Prozent von 800 EUR) / (25 Prozent von 1.000 EUR) = 0,48.

Ist der Zielkostenindex kleiner als 1, dann ist die Komponente zu teuer. Hier sollten die Maßnahmen zur Kostenreduzierung vor allem ansetzen, um die Target Costs zu erzielen.

Wäre der Nutzenanteil der Schaltung des Fahrrads 40 Prozent, dann hätte der Zielkostenindex den Wert 1,28. Sie wäre damit im Vergleich zu anderen Komponenten günstig. Kosteneinsparungen müssen also nicht bei Komponenten mit einem Zielkostenindex größer 1 ansetzen.

9. Value Control Chart erstellen

Schließlich erstellen Sie das Value Control Chart (Zielkostenkontroll-Diagramm). Damit wird dargestellt und besser sichtbar, welche Produktkomponenten nach den Ergebnissen der Zielkostenrechnung in Bezug auf ihre Kosten verändert werden sollten. Abbildung 3 zeigt für das Beispiel Fahrrad, wie das Value Control Chart visualisiert wird.

Wenn die Kosten für eine Produktkomponente genau ihrem Kundennutzen entsprechen, läge der Eintrag für diese Komponente auf der Diagonalen des Value Control Charts. Für jede Komponente einen Zielkostenindex von 1 (Idealwert) als zwingend erreichbaren Wert vorzugeben, ist in der Praxis aber selten möglich.

Daher wird ein Zielkostenkorridor definiert, der den zulässigen Spielraum für den jeweiligen Zielkostenindex darstellt. Dabei ist der Korridor so zu wählen, dass dieser sich mit zunehmender Bedeutung der Komponenten verengt, der Spielraum für wichtige Komponenten mit hohem Kostenanteil demnach kleiner ausfällt. In Abbildung 3 ist der Zielkostenkorridor mit gestrichelten Linien über und unter der Diagonalen visualisiert.