Systemtechniken für kreative Lösungen nutzen

Attribute Listing

Die Methode Attribute Listing steht mit der morphologischen Tabelle in Verwandtschaft. Sie ist eine einfache und vielgestaltige Form, um Systeme mit ihren (vielgestaltigen) Elementen zu erfassen. Sie dient dem Zweck, das gesamte Material planmäßig zu sammeln, zu ordnen und so die Möglichkeit zu schaffen, neue Kombinationen zu denken oder Elemente assoziativ miteinander in Beziehung zu bringen. Sie ist in jedem Geschäftsfeld zu nutzen und ein Mittel der Dokumentation, des Checks auf Vollständigkeit, der Gegenüberstellung von Soll und Ist und um kreativ insbesondere bereits bestehende Produkte und Verfahren zu verbessern.

Die Vorteile:

einfach und vielfältig nutzbar

sehr gute Übersicht zum vorhandenen System und zu seinen weiterhin denkbaren Ausführungsformen

direkte Möglichkeit zur Kombination von bekannten mit bisher nicht erwogenen Varianten

Einbeziehung von Zielvorgaben (Minimal-/ Maximalforderungen)

Die Nachteile:

Gefahr der Überschätzung: das System liefert Anregungen zu möglichen Kombinationen, keine fertigen Lösungen

Gefahr der Überbewertung von Detailfragen zuungunsten des primären, des eigentlichen Problems

Art der Vorlage: Verfahrensanweisung

Aufwand: niedrig

Nutzen: mittel