Anwendung Quality Function Deployment und Beispiele für das House of Quality

Welche weiteren Anwendungen gibt es für QFD?

Quality Function Deployment kann in unterschiedlichen Management-Prozessen und für mehrere Aufgaben eingesetzt werden. Wichtig sind:

Produktentwicklung

Im Prozess zur Produktentwicklung kommt es dann zum Einsatz, wenn die einzelnen Merkmale, Funktionen und Eigenschaften des Produkts konzipiert werden sollen. Dabei arbeiten meistens das Produktmanagement, das Marketing und die Produktplanung im Unternehmen zusammen aus, welche Kundenanforderungen wichtig sind und welche Produktkomponenten dafür gestaltet werden müssen.

Produktpflege

Im Prozess der Produktpflege muss das Produktmanagement regelmäßig prüfen, ob ein bestehendes Produkt die Anforderungen der Kunden noch erfüllt und ob es noch wettbewerbsfähig ist. Dabei kann das Produktmanagement ebenfalls QFD einsetzen. Damit lässt sich erarbeiten, was genau an einem Produkt verbessert werden muss, was optimiert werden kann und welche Produktvarianten fehlen oder überflüssig sind, um besser als die Wettbewerber zu sein.

Qualitätsmanagement

Quality Function Deployment ist eines der 7 mal 7 Methoden im Six Sigma-Werkzeugkasten (Toolbox). Dort gehört es in die Kategorie der Kunden-Werkzeuge. Damit wird unterstrichen, dass es mit QFD nicht darum geht, Details des Produkts technisch exakt zu spezifizieren. Vielmehr soll sichergestellt sein, dass die Kundenanforderungen in das Produktkonzept eingehen. Das Produkt soll mit seinen Merkmalen, Eigenschaften und Funktionen dazu beitragen, dass der Kunde zufrieden ist und er damit die Produktqualität positiv bewertet.

Prozess- und Produktionsplanung

Mit den Produktmerkmalen, Eigenschaften und Funktionen sind einzelne Produktkomponenten verknüpft. Daraus lassen sich in weiteren Stufen des Quality Function Deployment Anforderungen an Prozesse, Qualität, Produktionsverfahren und Technologien ableiten. Mit dem QFD wird dazu auf vier Stufen ein House of Quality erarbeitet. Die vier Stufen des House of Quality sind:

Kundenanforderungen definieren Leistungsmerkmale Leistungsmerkmale definieren Produktkomponenten, in denen die Merkmale technisch realisiert sind Produktkomponenten bedingen Prozesse und spezifische Prüfmerkmale (technische Spezifikationen) Prozesse und Prüfmerkmale setzen spezifische Produktions- und Technologiemerkmale voraus

Damit wird mit QFD nicht nur das Produkt konzipiert, sondern auch die Prozesse zu seiner Herstellung werden mit QFD definiert.