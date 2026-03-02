Architektur, Chancen und Grenzen von Python im Unternehmenseinsatz

Wichtig: Höchste Sicherheit durch Isolation

Ein kritischer Punkt in der IT-Governance ist oft die Ausführung von Code. Hier setzt Microsoft auf eine „Zero-Trust“-Architektur:

Der Python-Code läuft nicht direkt auf Ihrem Rechner und hat keinen Zugriff auf Ihr lokales Netzwerk oder Ihre privaten Dateien. Stattdessen wird er in einem isolierten Hyper-V-Container in der Azure-Cloud ausgeführt.

Der Container ist flüchtig – nach der Berechnung wird er gelöscht. Das bedeutet: Python in Excel ist sicherer als viele herkömmliche Add-ins, da es eine strikte Trennung zwischen der lokalen Arbeitsumgebung und der Rechen-Engine garantiert.