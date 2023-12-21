CRM-Formulare erstellen und optimieren

Wofür werden Formulare genutzt?

Wenn Unternehmen eine Dienstleistung anbieten, können Kundinnen und Kunden das Formular zum Beispiel für den Erstkontakt nutzen, um die Kosten zu erfragen oder in Erfahrung zu bringen, ob und wann ein bestimmter Auftrag vom Auftraggeber erledigt werden könnte.

Je nach Branche dienen Auftragsformulare dazu, Maßanfertigungen zu bestellen oder Produktvarianten zu konfigurieren; das sind die sogenannten Produktkonfiguratoren. Diese individuellen Varianten werden anschließend direkt bestellt.

Sie können in einem Onlineshop das Formular für Bestellungen nutzen, mit dem Kundendaten inklusive der Bezahldaten erfasst werden.

Manche Unternehmen fragen die Kundenzufriedenheit ab, indem sie Bewertungen ihrer Produkte oder Dienstleistungen mittels eines Formulars erlauben; entweder durch die Vergabe von Sternen, Noten oder Punkten oder durch eine Freitexteingabe.

Anmeldeformulare dienen dazu, sich verbindlich für Veranstaltungen anzumelden, etwa für ein (Online-)Seminar, einen Schnupperkurs oder ein soziales Event.

Neukundinnen und Neukunden nutzen Formulare zur Registrierung, wenn sie ein Kundenkonto anlegen möchten.

Auch Supportanfragen oder Beschwerden können über ein Kontaktformular eingereicht werden.

Ganz gleich, wofür Sie Formulare einsetzen möchten: Nutzerinnen und Nutzer dürfen keinesfalls durch mangelnde Nutzerfreundlichkeit, Verständlichkeit oder Übersichtlichkeit oder einen damit verbundenen hohen Aufwand von der Nutzung des Formulars abgehalten werden.

Das würde sich negativ auf die Konversionsrate, die Kundenzufriedenheit und letztlich auf die Reputation Ihres Unternehmens auswirken.

Deshalb ist es wichtig, bei der Erstellung eines neuen Formulars strukturiert vorzugehen. Gleiches gilt für die Optimierung bestehender Formulare, die bisher nicht den gewünschten Erfolg bringen.