Dashboards strukturieren – von KPIs zur Story

Das Problem: Excel-Dashboards haben keine Struktur

Viele Excel-Dashboards entstehen schrittweise. Zuerst wird ein Key Performance Indicator (KPI) definiert und in einem Diagramm dargestellt. Dann entstehen weitere Diagramme.

Später kommen noch eine Tabelle und irgendwann ein Slicer dazu. Am Ende kann man nur sagen: „Es passt alles irgendwie auf das Dashboard.“

Das Ergebnis ist häufig:

viele Informationen

wenig Orientierung

keine klare Reihenfolge

keine erkennbare Kernaussage

Typische Aussagen aus der Praxis sind:

„Alle Zahlen sind wichtig.“

„Man kann sich das ja selbst zusammenlesen.“

„Das Dashboard ist vollständig.“

Das eigentliche Problem ist nicht die Datenbasis, sondern eine fehlende dramaturgische Struktur.