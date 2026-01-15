DAX-Measures mit ChatGPT entwickeln

Der passende Prompt (Beispiel)

Der wichtigste Schritt ist, nicht nach einer Funktion zu fragen, sondern nach einer fachlichen Zahl, die man berechnen will.

Ein sinnvoller Prompt wäre zum Beispiel:

„Ich arbeite mit Power Pivot in Excel und möchte ein Measure erstellen. Fachlich soll die DAX-Formel Folgendes berechnen:

– den Umsatz des letzten vollständigen Monats

– auf Basis der aktuellen Filter im Pivot

– robust gegenüber leeren oder fehlenden Werten.

Bitte entwickle dafür ein geeignetes DAX-Measure und erkläre mir kurz die zugrunde liegende Logik.“

Dieser Prompt macht klar: