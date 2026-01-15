DAX-Measures mit ChatGPT entwickeln

Excel mit ChatGPTDAX-Measures mit ChatGPT entwickeln
Problem: Die passende DAX-Formel in Power Pivot erstellen
Viele Excel-Anwender nutzen Power Pivot, tun sich aber schwer, wenn es darum geht, aus den vorhandenen Daten mithilfe eines DAX-Measures etwas zu berechnen. Eine entsprechende Formel zu erstellen, kann sehr knifflig sein.
Typische Aussagen aus der Praxis sind:
- „Ich weiß, was ich berechnen will – aber nicht, wie ich das in DAX formuliere.“
- „Warum funktioniert die Berechnung im Pivot anders als erwartet?“
- „Was ist der Unterschied zwischen Measure und berechneter Spalte?“
- „Warum liefert der berechnete Wert im Gesamtergebnis etwas anderes als in der Zeile?“
DAX ist keine klassische Excel-Formelsprache. Es geht weniger um Zellen – und mehr um Kontext, Filter und Logik. Genau hier entsteht Unsicherheit. Und genau hier kann ChatGPT sehr wirkungsvoll unterstützen.
Der passende Prompt (Beispiel)
Der wichtigste Schritt ist, nicht nach einer Funktion zu fragen, sondern nach einer fachlichen Zahl, die man berechnen will.
Ein sinnvoller Prompt wäre zum Beispiel:
„Ich arbeite mit Power Pivot in Excel und möchte ein Measure erstellen. Fachlich soll die DAX-Formel Folgendes berechnen:
– den Umsatz des letzten vollständigen Monats
– auf Basis der aktuellen Filter im Pivot
– robust gegenüber leeren oder fehlenden Werten.
Bitte entwickle dafür ein geeignetes DAX-Measure und erkläre mir kurz die zugrunde liegende Logik.“
Dieser Prompt macht klar:
- Es geht um fachliche Logik, nicht um Syntaxlernen.
- Die Formel soll kontextabhängig korrekt funktionieren.
Wie übergibt man die Informationen an ChatGPT?
Für das Entwickeln von Measures benötigt ChatGPT keine komplette Datei, sondern vor allem Kontext:
- Welcher Wert (als Kennzahl) soll berechnet werden?
- Welche Basisspalten in der Tabelle des Datenmodells von Power Pivot gibt es? (zum Beispiel Umsatz, Datum, Menge)
- In welchem fachlichen Kontext wird das Measure genutzt? (Pivot, Filter, Zeitraum)
Optional – aber hilfreich:
- Tabellen- und Spaltennamen
- kurze Beschreibung des Datenmodells
- Hinweise wie: „Datumsdimension vorhanden“ oder „Mehrere Faktentabellen“.
ChatGPT „denkt“ dann nicht in Zellen, sondern in DAX-Konzepten.
Was ChatGPT daraufhin leistet
ChatGPT agiert hier wie ein DAX-Übersetzer zwischen Fachlichkeit und Technik.
Typischerweise liefert es:
- ein vollständiges Measure in korrekter DAX-Schreibweise
- eine fachliche Erklärung, was das Measure tut
- eine Einordnung zu: Filterkontext, Zeitlogik und Aggregation
- oft auch: alternative Varianten, Hinweise auf typische Fehler oder Vorschläge zur Erweiterung
Wichtig: ChatGPT liefert keine willkürliche Formel, sondern einen logisch konsistenten Wert, der in einer Pivot-Tabelle korrekt eingesetzt werden kann.
Worauf man beim Prompt achten sollte
Gerade bei Measures ist Präzision entscheidend. Hilfreiche Klarstellungen im Prompt sind:
„Measure (keine berechnete Spalte)“
„soll im Pivot korrekt aggregieren“
„unter Berücksichtigung des aktuellen Filterkontexts“
„letzter vollständiger Monat, nicht letzte 30 Tage“
Ohne diese Hinweise entstehen oft DAX-Ausdrücke, die zwar syntaktisch korrekt sind, aber fachlich falsche Ergebnisse liefern. Je klarer die fachliche Definition, desto besser wird das Measure.
Außerdem wichtig: ChatGPT gibt eventuell die Listentrennzeichen für die englische Variante von Power Pivot aus: , (Komma). Im Deutschen muss diese erstetzt werden durch: ; (Strichpunkt). Sie können dazu im Prompt vorgeben:
Beachte, dass ich die deutsche Variante von Power Pivot nutze. Verwende als Listentrennzeichen den Strichpunkt (;).
Wie man das Ergebnis sinnvoll nutzt
Der Mehrwert entsteht nicht nur durch das konkrete Measure, sondern durch das DAX-Verständnis, das sich aufbaut:
- Man erkennt, wie DAX „denkt“.
- Man versteht den Unterschied zwischen Zeilenkontext und Filterkontext.
- Man kann ähnliche Werte schneller selbst formulieren.
- Measures lassen sich leichter anpassen oder erweitern.
In der Praxis wird ChatGPT hier genutzt als:
- Ideengeber für neue Kennzahlen
- Übersetzer fachlicher Anforderungen in DAX
- Sparringspartner bei unerwarteten Ergebnissen
- Lernhilfe für DAX-Grundprinzipien
Einordnung: Warum ChatGPT gerade bei Measures so stark ist
Measures sind genau genommen keine klassischen Excel-Formeln, sondern Regeln, die im Kontext wirken. ChatGPT hilft dabei:
- fachliche Logik sauber zu formulieren,
- typische Denkfehler zu vermeiden und
- zwischen „was will ich?“ und „wie rechnet Power Pivot?“ zu vermitteln.
Damit wird Power Pivot zugänglicher – auch für Anwender, die keine DAX-Experten sind.
Fazit
Dieser Praxisfall zeigt: ChatGPT ist kein Ersatz für DAX-Verständnis – aber ein hervorragender Weg dorthin. Gerade beim Entwickeln von Measures hilft ChatGPT dabei,
- fachliche Anforderungen klar zu strukturieren,
- korrekte DAX-Formeln zu beschreiben und
- Power Pivot souveräner zu nutzen.