Die COUNT-Familie in DAX – alle Zählfunktionen in Power Pivot

COUNT – numerische Werte zählen

Die Funktion COUNT zählt alle nichtleeren numerischen Werte in einer Spalte. Leere Zellen und Textwerte werden ignoriert.

Syntax: COUNT(<Spaltenname>)

Beispiel: Sie möchten wissen, in wie vielen Bestellungen tatsächlich eine Mengenangabe vorhanden ist.

Anzahl_Mengenwerte :=COUNT(tbl_Bestellungen[Menge])

Was passiert mit dieser Formel?

Die Spalte tbl_Bestellungen[Menge] enthält die verkaufte Stückzahl.

COUNT zählt jede Zeile, in der ein numerischer Wert steht.

Leere Mengenangaben (zum Beispiel fehlerhafte Datensätze) werden ignoriert.