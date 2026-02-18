Excel-Dateien dokumentieren – verständlich, strukturiert, wartbar

Das Problem: Niemand versteht diese Excel-Datei

Viele Excel-Dateien sind sehr hilfreich für die Arbeit – und sind dennoch problematisch. Typische Aussagen aus der Praxis:

„Die Datei funktioniert, aber erklären kann ich sie kaum.“

„Ändern Sie hier bitte nichts – das ist sensibel.“

„Das habe ich mir damals so gedacht.“

Was fehlt, ist keine Funktionalität, sondern Nachvollziehbarkeit. Ohne Dokumentation wird aus einer Excel-Datei ein Einzelstück. Es ist riskant, sie an Kolleginnen und Kollegen zu übergeben, und sie kann kaum weiterentwickelt werden.

Der wesentliche Grund dafür ist, dass sich niemand die Mühe gemacht hat, eine geeignete und hilfreiche Dokumentation zur Datei zu schreiben.