Fehlende Werte mit Python in Excel erkennen und bereinigen

Der erste Schritt: Daten in Python laden

In der folgenden Abbildung sehen Sie im linken Bereich eine intelligente Tabelle, die Lücken (fehlende Werte) enthält. Die Lücken sind durch einen gelben Zellhintergrund gekennzeichnet. Der Name der intelligenten Tabelle lautet tab_Umsatz.

Bevor Sie fehlende Werte bereinigen können, müssen Sie die Excel-Daten an Python übergeben. Dazu nutzen Sie die integrierte xl()-Funktion.

Klicken Sie in die Formelleiste, tippen Sie =PY, markieren Sie Ihren Datenbereich und schließen Sie mit Strg + Enter ab.

Wichtig: Pandas wird in Python in Excel automatisch als pd bereitgestellt. Dennoch empfiehlt es sich, den Import zu Beginn explizit anzugeben – besonders für Einsteiger:

import pandas as pd

umsatz = xl("tab_Umsatz[#Alle]", headers=True)