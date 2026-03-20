Hilfreiche Funktionen in Python für die explorative Beschreibung eines Datensatzes

Zufällige Stichproben aus einem Datensatz ziehen – sample()

Bei der Arbeit mit größeren Datensätzen ist es hilfreich, sich zunächst nur einen kleinen zufälligen Ausschnitt der Daten anzusehen. Dadurch kann man schnell einen ersten Eindruck von der Struktur und den Inhalten des Datensatzes gewinnen.

In Excel würde man dafür häufig eine zusätzliche Spalte mit Zufallszahlen erzeugen und anschließend den Datensatz nach dieser Spalte sortieren. Anschließend könnte man beispielsweise die ersten zehn Zeilen auswählen.

Mit Pandas lässt sich dieser Vorgang deutlich einfacher umsetzen. Die Funktion sample() erzeugt eine zufällige Stichprobe aus einem DataFrame.

Wenn Sie beispielsweise zehn zufällige Datensätze auswählen möchten, können Sie folgenden Befehl verwenden:

import pandas as pd

umsatz = xl("Umsatzdaten[#Alle]", headers=True)

umsatz.sample(10)

Pandas wählt daraufhin zehn zufällige Zeilen aus dem DataFrame aus und gibt diese zurück.

Wenn Sie den Befehl erneut ausführen, werden in der Regel andere zufällige Datensätze ausgewählt. Dadurch lässt sich schnell ein Überblick über unterschiedliche Teile des Datensatzes gewinnen.