Inventur vorbereiten und planen

Bilanz erstellen

Die Ergebnisse der Inventur mit der Inventarliste gehen schließlich in die Bilanz Ihres Unternehmens ein. Die einzelnen Bestände werden nach steuerlichen Regeln bewertet und wertmäßig (in Euro) in der Bilanz zusammengefasst unter:

Anlagevermögen

Umlaufvermögen

Verbindlichkeiten

Übernehmen Sie die Ergebnisse Ihrer Inventur in Ihr Buchhaltungsprogramm oder fassen Sie alles mithilfe der folgenden (einfachen) Bilanz-Vorlage zusammen.