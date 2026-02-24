KPI in Power Pivot erstellen und nutzen

KPI-Funktionen in Power Pivot

Viele Excel-Anwender arbeiten mit Pivot-Tabellen und berechnen Kennzahlen wie Umsatz, Kosten oder Deckungsbeitrag. Spätestens wenn Zielwerte ins Spiel kommen, taucht eine zentrale Frage auf:

Wie mache ich aus einer Kennzahl einen echten Key Performance Indicator (KPI)?