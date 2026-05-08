Mehrere Kennzahlen gleichzeitig berechnen – Aggregationen mit Pandas

Warum mehrere Kennzahlen gleichzeitig wichtig sind

In der Praxis reicht es selten aus, nur eine einzelne Kennzahl zu betrachten. In Excel verwenden Sie dafür mehrere Pivot-Felder oder Formeln. Mit Pandas können Sie mehrere Kennzahlen in einem einzigen Schritt berechnen.

Das zugrundeliegende Prinzip nennt man Split-Apply-Combine: Daten trennen, berechnen und wieder zusammenführen. Dazu erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Sie