Performanceprobleme bei Power Pivot mit ChatGPT erkennen und lösen

Der passende Prompt (Beispiel)

Der wichtigste Punkt: Nicht nach „Tuning-Tricks“ fragen, sondern nach Ursachen. Ein sinnvoller Prompt wäre zum Beispiel:

„Ich habe ein Power-Pivot-Modell, das fachlich korrekt ist, aber Performanceprobleme zeigt. Bitte analysiere meine Measures und die Modelllogik konzeptionell und zeige mir typische Ursachen für schlechte Performance sowie mögliche Optimierungsansätze.“

Dieser Prompt zielt auf: