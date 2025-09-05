Es öffnet sich das Dialogfeld Measure. Wählen Sie die Tabelle tbl_Bestellungen aus, um das Measure dort abzulegen.

Vergeben Sie als nächsten einen aussagekräftigen Namen, zum Beispiel Anzahl_Bestellungen. Unter Beschreibung können Sie noch weitere hilfreiche Informationen zu der Berechnung erfassen.

Schreiben Sie dann die folgende Formel in das Formelfeld:

= DISTINCTCOUNT(tbl_Bestellungen[BestellID])

DISTINCTCOUNT ist die passende DAX-Funktion, um eindeutige Werte zu zählen. Im Unterschied zu COUNT zählt sie nur verschiedene Bestellnummern (BestellID), auch wenn diese mehrfach vorkommen.

Nutzen Sie dabei die Syntax Tabellenname[Spaltenname], um Verwechslungen zu vermeiden.

Überprüfen Sie die Formel mit einem Klick auf Formel überprüfen.

Zum Schluss legen Sie das passende Zahlenformat fest; zum Beispiel: Kategorie Number > ganze Zahl mit Tausendertrennzeichen.

Bestätigen Sie Ihre Einstellungen, indem Sie das Dialogfeld durch OK schließen.