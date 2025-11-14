Power Pivot: Mit ChatGPT DAX-Formeln entwickeln, verstehen und optimieren

Warum ChatGPT der ideale DAX-Partner ist

DAX ist eine leistungsfähige, aber komplexe Formelsprache. Gerade beim Aufbau von Power-Pivot-Modellen stoßen viele Anwender an Grenzen, wenn sie:

den richtigen Funktionsansatz suchen,

nicht wissen, wie sie mehrere Bedingungen kombinieren oder

verstehen wollen, warum eine Berechnung ein unerwartetes Ergebnis liefert.

Hier kann ChatGPT ein wertvoller Co-Pilot sein. Richtig eingesetzt unterstützt es Sie dabei, DAX-Formeln zu entwickeln, zu erklären und zu verbessern – und das in natürlicher Sprache.