Power Pivot: Performance und Best Practices in DAX

Wenn DAX langsam wird …

Wenn Sie intensiv mit Power Pivot arbeiten, wird Ihr Datenmodell mit der Zeit komplexer. Neue Tabellen, viele Measures, Beziehungen, Filter und Time-Intelligence-Funktionen kommen hinzu – und plötzlich dauert das Neuberechnen von Pivot-Tabellen merklich länger.

Diese Verlangsamung hat selten etwas mit Excel selbst zu tun, sondern fast immer mit ineffizienten DAX-Formeln oder einer nicht optimalen Modellstruktur.

Um zu verstehen, wie man DAX-Performance optimiert, muss man wissen, wie Power Pivot intern arbeitet.