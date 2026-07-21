Treemap-Diagramme in Excel erstellen und nutzen

Was ist eine Treemap?

Eine Treemap ist ein Diagramm zur Darstellung hierarchischer Daten. Anstatt Werte als Säulen oder Linien darzustellen, verwendet eine Treemap unterschiedlich große Rechtecke.

Die Fläche jedes Rechtecks entspricht dem jeweiligen Wert. Je größer ein Wert ist, desto größer erscheint auch das entsprechende Rechteck.

Darüber hinaus werden zusammengehörige Werte verschachtelt dargestellt. Dadurch entsteht eine Hierarchie aus einer Hauptgruppe und einer Untergruppe.