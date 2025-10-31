Verteilungsanalysen und Statistik mit Power Pivot

Worum geht es bei Verteilungsanalysen?

Bei der Analyse von Kennzahlen zu Umsatz, Bestellungen oder Kosten erzählen Summen und Zeitverlauf oft nur einen Teil der Wahrheit. Vertiefende und weitaus hilfreichere Erkenntnisse ergeben sich aber erst aus genaueren Verteilungsanalysen.

Wenn Sie wissen wollen, wie sich Ihre Bestellungen tatsächlich verteilen, brauchen Sie Kennzahlen wie den Median, das 0,9-Quantil, den Mittelwert oder die Standardabweichung.