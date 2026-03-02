Von VBA zu Python als weiterer Schritt im Controlling

Aber: Die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Datenbestände sind größer, Systeme vernetzter, Sicherheitsanforderungen strenger – und Microsoft selbst verschiebt den Schwerpunkt in Richtung Cloud- und Plattform-Ökosystem. In diesem Umfeld gewinnt Python an Bedeutung.

Die zentrale Frage lautet daher nicht „VBA oder Python“, sondern: Welche Rolle spielt VBA künftig – und wo ist Python strategisch überlegen?