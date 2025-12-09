Wie ChatGPT bei der Arbeit mit Excel helfen kann

Die Realität vieler Excel-Anwender: effizient, aber oft am Limit

Excel ist wie ein Schweizer Taschenmesser: unglaublich vielseitig, aber nicht immer einfach zu bedienen. Der Großteil der Anwender hat sich Excel selbst beigebracht – durch Ausprobieren, Google-Suche, Videos oder mithilfe von Tipps der Kolleginnen und Kollegen. Das führt zu mehreren typischen Problemen:

Formeln werden ausprobiert statt verstanden

Viele tippen herum, probieren Varianten, scheitern an kleinen Fehlern.

Zeit geht für technische Probleme drauf

„Warum funktioniert SUMMEWENNS nicht?“

„Warum ist das Datum falsch?“

„Wieso zeigt Power Query einen Fehler an?“

Aufgaben werden viel zu aufwendig gelöst

Oft werden mehrere Zwischenspalten, Filter und Hilfsblätter genutzt, obwohl eine einzige Formel gereicht hätte.

Excel-Know-how ist auf verschiedene Mitarbeitende verteilt, aber nicht dokumentiert

Wenn ein Mitarbeiter geht, fehlt plötzlich das Know-how zu einer Datei.

Automatisierung wird nur selten genutzt

VBA oder Power Query werden oft gar nicht eingesetzt – aus Zeit- oder Kenntnismangel.

ChatGPT adressiert genau diese Schwachstellen – und das sehr effizient.