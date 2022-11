Wie Sie locker in den Smalltalk einsteigen

Kompliment

Auch ein Kompliment für ein besonderes Accessoire eignet sich zum Einstieg in ein Gespräch mit einer unbekannten Person. Die meisten freuen sich, wenn anderen Details auffallen, die leicht übersehen werden. So stellen Sie zum Beispiel die Frage, wo der andere ein besonderes Kleidungsstück herhat. Zum Beispiel so:

„Ein schöner Blazer – so einen suche ich schon lange. Darf ich fragen, wo Sie den herhaben?“

„Dieses Gemälde in Ihrem Zimmer ist mir sofort aufgefallen. Es erinnert mich an meine letzte Italienreise.“