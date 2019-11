Externen Berater auswählen

Beschreibung

Für spezielle Projekte und Aufgaben im Unternehmen braucht es die Unterstützung durch einen externen Unternehmensberater. Die Gründe dafür sind unter anderem: Es fehlt an ausreichend Ressourcen und Personalkapazität, das notwendige Know-how ist im Unternehmen nicht vorhanden oder die braucht eine externe Legitimation für unliebsame und konfliktreiche Entscheidungen. In diesem Handbuch-Kapitel wird erläutert:

wofür Berater eingesetzt werden

wie Ziele und Aufgaben als Auftrag formuliert werden

wie ein passender Berater gefunden wird

welche Kriterien bei der Beraterauswahl beachtet werden sollten

welche Aspekte in einem Vertrag geregelt werden müssen

Mit der Vorlage Prüfkriterien für die Auswahl eines Unternehmensberaters stellen Sie zusammen, welche Anforderungen Sie an den externen Berater stellen und was Ihnen dabei wichtig ist. Das sind übergeordnete Kriterien, die Sie um die einzelnen Fragestellungen und Aufgaben ergänzen, die projektspezifisch sind.



Wenn Sie in Ihrem Unternehmen ermittelt haben, wozu Sie externe Beratung benötigen und welches Projekt Sie durchführen wollen, dann können Sie mit der Excel-Vorlage Beraterauswahl - Entscheidungskaskade anhand ausgewählter Checkfragen prüfen, ob Sie externe Unterstützung benötigen. In einer Entscheidungskaskade werden Sie mithilfe mehrerer Fragen zu einem Ergebnis geführt.



Besonders wichtig für den Beraterauftrag sind die vereinbarten Ziele. Diese halten Sie in der Vorlage Projektziele mit externen Beratern und ihre Maßstäbe fest. Sie sind Bestandteil des Vertrags, den Sie mit dem Berater schließen. Dazu finden Sie in der Vorlage Beraterverträge zwei Musterverträge, die Sie direkt einsetzen oder an Ihre Bedingungen anpassen können. In der Vorlage Inhalte des Beratervertrags prüfen sind alle Kriterien benannt, die der Vertrag umfassen sollte und mit denen Sie das Angebot eines Unternehmensberaters prüfen können.