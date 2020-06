Termin vereinbaren und kurzes Klärungsgespräch führen

Sie sollten einen Gesprächstermin anberaumen, bei dem das Problem des Mitarbeiters beleuchtet wird. Ein solches Gespräch sollte nicht länger als 5 bis 15 Minuten dauern. In diesem Gespräch erklärt der Mitarbeiter seine Aufgabe und warum er damit nun wieder zu Ihnen kommt. Klären Sie in diesem Gespräch: Was genau ist das Problem? Was genau braucht der Mitarbeiter von Ihnen, um mit seiner Aufgabe weiterzukommen?