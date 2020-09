Schritt 5: Nutzerfreundlichkeit bedenken

Im nächsten Schritt kommt die Nutzerfreundlichkeit ins Spiel. Denn ein sicheres Gerät allein nützt nichts, wenn Ihre Mitarbeiter damit nicht effizient arbeiten können. So gibt es bei den oben beschriebenen Anmeldeverfahren, bei denen eine PIN als zweiter Faktor benötigt wird, mehr und weniger nutzerfreundliche Möglichkeiten zur Umsetzung: Wird die PIN beispielsweise über einen physischen Generator erstellt, so setzt das voraus, dass der Mitarbeiter den Generator immer mit sich führt. Gleichzeitig sind diese Geräte in der Anschaffung teuer und die Inbetriebnahme ist für die IT aufwendig.

Eine bessere Lösung kann die Nutzung von Softtoken sein. Softtoken sind digitale PINs, die über eine App auf dem Smartphone des Nutzers erstellt werden. Sein Smartphone trägt der Nutzer in der Regel mit sich. Die Notwendigkeit eines zusätzlichen physischen Geräts entfällt. Das stellt eine einfache Möglichkeit dar, wie Sie Nutzern und IT gleichermaßen entgegenkommen können.

Es gibt aber auch Lösungen, die die Eingabe von Passwörtern gänzlich überflüssig machen (Zero-Sign-On). Hierbei wird das Smartphone als Ausweis für die Anmeldung genutzt. Wenn der Nutzer sich bei einer Applikation anmelden möchte, muss er lediglich sein Smartphone entsperren. Auf diesem Weg wird zum Beispiel das Risiko von Phishing-Attacken deutlich reduziert und der Aufwand, der entsteht, wenn man ein Passwort vergessen hat, minimiert. Die Kombination von Single-Sign-On- und Zero-Sign-On-Lösungen erhöht sowohl die Sicherheit als auch den Nutzungskomfort im Homeoffice.